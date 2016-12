Miley Cyrus, prende in giro Nicki Minaj

10:35 - Miley Cyrus non ci sta. La corona di "reginetta del twerking" deve essere solo sua. Così, dopo la performance ad alto tasso erotico di Nicki Minaj sul palco del Fashion Rocks la scorsa settimana - che tanto ricordava quella di Miley agli Mtv Music Awards - l'ex star della Disney ha risposto per le rime... Durante la performance a Puerto Rico, infatti, ha indossato un sedere finto di taglia XL e ha "twerkato" più provocante che mai.

Miley si è divertita a provocare durante tutto lo spettacolo, come ormai ci si aspetta da lei. Eppure quel "fuori programma" decisamente... ingombrante, pare aver stupito anche fan e ballerini che, divertiti, hanno apprezzato la sua nuova taglia extra-large. Una chiara parodia della "collega", rea di aver usato la sua stessa "tecnica" per attirare l'attenzione durante il suo show sul palco del Fashion Rocks.



Incurante delle critiche e dei pettegolezzi, mai stanca di scandali e scatti piccanti, la cantante ha dimostrato - ancora una volta - di non temere alcuna rivale. Le altre sono avvisate: la Cyrus non si lascia mettere in secondo piano da nessuno...