3 aprile 2014 Miley Cyrus piange per la morte del cane e si spoglia su un cavallo La cantante in lutto ma mostra la copertina hot di "Adore You - Remix" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:02 - Miley Cyrus ha annunciato su Twitter di essere disperata per la morte del suo cane Floyd. "Oggi è il secondo giorno più brutto della mia vita", ha cinguettato la popstar. Nel frattempo però è uscita la foto della copertina di "Adore You - Remix", scattata da Olivia Malone, in cui Miley appare senza veli e ammiccante su un cavallo. Insomma ancora una volta la cantante mostra il suo volto doppio.

Miley è al momento in giro per il mondo con il Bangertz Tour ma in cuor suo il lutto è inconsolabile: "Mi scuso fin da ora se non sarò me stessa a Boston, - ha spiegato su Twitter - cercherò di dare il meglio ma non è facile".