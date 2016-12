Miley Cyrus, la popstar trasgressiva era una bimba dolce

12:09 - Gli occhi da cerbiatto, il sorriso senza malizia e una cascata di riccioli. Un'immagine lontanissima da quella trasgressiva che trasmette negli ultimi tempi. Miley Cyrus ha postato su Facebook una foto da bambina in cui è davvero irriconoscibile, molto più vicina alla Hannah Montana della Disney rispetto ai siparietti hot a cui ci ha abituato. Che le sia venuta un po' di nostalgia del passato?

Da tempo Miley ama apparire sexy e trasgressiva, tanto che usa i social network, Instagram e Twitter, per cinguettare foto osé: dal topless al perizoma. Ma su Facebook la Cyrus si è concessa uno scatto retrò, di quando era una bambina dolcissima e non faceva ancora parte del mondo dello showbiz. Bellissima come adesso, in costume, ma senza nessuna voglia di sedurre. Ne è passato di tempo...