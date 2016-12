Miley Cyrus: "Io e Liam Hemsworth ci amiamo ancora"

11:00 - Dietro la voglia di provocare con mise hot si nasconde un cuore fragile. Miley Cyrus si toglie la maschera e ammette, all'"Australia's Sunday Night", di amare ancora Liam Hemsworth. "Io amo lui, e lui ama ancora me", ha detto la cantante. Ma subito dopo ha precisato: "Il nostro rapporto si limita all'amicizia". La popstar, insomma, lancia una sorta di sos d'amore. Cadrà nel vuoto?

I due si sono conosciuti sul set di "The Last Song" e solo dopo pochi giorni erano già una coppia dello showbiz. Ma a Liam, il cambiamento dell'ex bambina prodigio della Disney non è mai andato giù. Così la storia è presto naufragata tra tira e molla. Dopo Hemsworth, Miley non si è più innamorata, tanto che non è un mistero che la famosa canzone "Wrecking Ball" fosse dedicata a lui. Ora, dopo questa dichiarazione, in molti ci vedono un riavvicinamento. O, almeno, un tentativo da parte della Cyrus di tornare con il suo grande amore. Anche se Liam tace...