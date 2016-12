Miley Cyrus, il giovane senzatetto è ricercato dalla polizia

12:08 - Problemi in vista per Jesse Helt, il giovane senzatetto che durante la cerimonia dei Video Music Awards aveva ritirato la statuetta di miglior video dell'anno al posto di Miley Cyrus. Il 22enne è infatti ricercato dalle autorità dell'Oregon per aver violato la libertà condizionata. Miley su Twitter ha subito preso le sue difese: "I media non deludono mai. Avete scelto di perseguitare Jesse invece di parlare dei giovani senzatetto"

Nel 2010 Helt era stato arrestato per furto con scasso, dopo che si era intrufolato a casa di uno spacciatore che a suo dire gli aveva venduto dell'erba di pessima qualità. Era stato condannato a 30 giorni di carcere più un altro periodo da scontare in libertà vigilata. Nel novembre del 2011 aveva però violato la libertà vigilata e da allora le autorità dell'Oregon non avevano più avuto sue notizie, fino a quando non l'hanno visto ricomparire tra le star degli ultimi Video Music Awards.



Linda Helt, la mamma di Jesse, ha dichiarato alla stampa che la Cyrus ha dato i soldi al figlio per tornare a casa, ma per ora le autorità non sono ancora riuscite a rintracciarlo.