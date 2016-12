20 marzo 2014 Miley Cyrus, il bus del tour va in fiamme e lei... si palpa le parti intime in spiaggia Incidente sul mezzo dove viaggiava la famiglia della star Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:34 - Il tour di Miley Cyrus da bollente è diventato... incendiato. Il bus che sta trasportando la cantante in giro per gli Stati Uniti ha infatti preso fuoco. Al momento dell'incidente a bordo del veicolo viaggiavano la mamma Tish e la sorellina Nohan, che hanno documentato l'accaduto pubblicando un video del bus in fiamme. Lo spavento è però durato poco, visto che Miley è tornata a provocare con palpatine hot in spiaggia.

Non è ancora chiara la causa dell'incidente, anche se in molti puntano il dito sui fanatici religiosi che da tempo la aspettano fuori dai concerti con cartelli e torce. "Un copertone ha preso fuoco, poi l'intero bus è stato avvolto dalle fiamme - a riferito una fonte a E! News - E' successo tra il Texas e New Orleans". La sorellina Nohan, che al momento dell'incendio era sul bus, attraverso Twitter ha tranquillizzato i fan: "Grazie a Dio siamo salvi. Tutti sono al sicuro e nessuno si è fatto male!! E' tutto ok!!".



Miley, dal canto suo, non sembra essere rimasta troppo sconvolta dal pericolo che hanno rischiato i famigliari. Sempre attivissima sui social, per ora la cantante non ha dedicato nemmeno mezza riga all'accaduto. Ha invece continuato a godersi come se nulla fosse il tour, condividendo con i fan le sue palpatine intime in spiaggia.