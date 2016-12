Miley Cyrus finisce in ospedale per una reazione allergica agli antibiotici

11:28 - Stop forzato per Miley Cyrus che, dopo essere finita in ospedale, ha dovuto cancellare dal Bangerz Tour la data di Kansas City. A stenderla una reazione allergica agli antibiotici. Dal lettino Miley ha trovato comunque la forza di tranquillizzare i fan, pubblicando uno scatto su Twitter in cui appare in compagnia di un pupazzo di gomma: "Mr. Polipo e alcuni favolosi dottori si stanno prendendo cura di me".

La salute della Cyrus inizia a risentire dello stress del tour e delle performance live. Qualche tempo fa, infatti, aveva dovuto annullare un concerto a Charlotte, in Carolina del Nord, per colpa dell'influenza. La cantante non aveva voluto comunque fermarsi ed era tornata sul palco la sera successiva, per non deludere i suoi fan.



Una scelta coraggiosa, ma che alla lunga può essere nociva. Nonostante abbia vent'anni e un fisico allenato ai ritmi del palco, infatti, alla fine anche il suo corpo le ha presentato il conto, costringendola a prendersi una pausa da scandali ed eccessi.