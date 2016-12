11:00 - Continua l'escalation di provocazioni di Miley Cyrus, che dopo aver sfruttato il suo corpo dal punto di vista mediatico mostrandolo per far parlare di sé, gli ha finalmente dato diritto di replica. Durante un concerto ad Atlanta l'ex stellina Disney si è portata il microfono all'altezza delle parti intime, facendole "cantare" in playback con lei. Un duetto bizzarro e kitsch, in perfetto stile Cyrus.