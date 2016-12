Miley Cyrus e Madonna, la strana coppia

08:18 - L'accoppiata che non ti aspetti ma in America succede anche questo. Miley Cyrus ha invitato Madonna a partecipare all'Mtv Uplugged, in onda negli Usa il 29 gennaio. La notizia è rimasta top secret fino a prima della registrazione dello show quando E! Online ha svelato la sorpresa. "We Can't Stop" e "Don't Tell Me" i brani del duetto. Intanto Madonna posta una foto su Facebook dell'incontro commentando: "Non diteci mai che non possiamo smettere".

Non trapelano altre indiscrezioni su questa inedita collaborazione c'è di certo che Mtv nei giorni scorsi aveva parlato di un live di Miley totalmente acustico ed intimo. Ed effettivamente era previsto un ospite speciale. Insomma ancora una volta Madonna stupisce tutti e decide di incoronare la Cyrus dopo averlo fatto con Britney Spears anni fa.