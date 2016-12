2 aprile 2014 Miley Cyrus e Avril Lavigne, tra le due popstar scatta il catfight! La Cyrus ha postato un video sul suo Instagram dove si vedono le due picchiarsi per questione di invidia. Ovviamente è tutto uno scherzo ma reso con estremo realismo... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:36 - Spesso i rapporti tra popstar non sono affatto buoni. Rivalità, invidie e non è raro trovare punzecchiature e litigate a distanza, via media. Miley Cyrus e Avril Lavigne hanno fatto di più: sono venute direttamente alle mani. Come testimoniato da un video postato dalla Cyrus su Instagram. In realtà le due sono grandi amiche e si tratta solo di uno scherzo... o no?

In particolare a scatenare la furia di Miley, che si avventa sulla povera Avril, è il fatto che un giornale (una falsa copertina scritta a mano dalle due) indichi la Lavigne come la "più famoso, popolare e bella in Canada". Miley legge la rivista e si lamenta ad alta voce. A quel punto entra nella stanza Avril sculettando e le si rivolge con "ciao Miley, io sono davvero la persona più famosa in Canada".



La Cyrus ribatte "Io posso non essere canadese ma sono la persona più famosa IN Canada, stupida cagnetta!". E scatta il catfight...