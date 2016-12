Miley Cyrus, cancellato il concerto di Santo Domingo: "Troppo volgare"

12:33 - Nuovo incidente per il "Bangerz Tour" di Miley Cyrus, che il 13 settembre doveva esibirsi a Santo Domingo. Il governo della Repubblica Domenicana ha infatti cancellato il concerto, perché ha giudicato le sue performance troppo volgari. Nel comunicato rilasciato alla stampa si spiega che la Cyrus "spesso intraprende azioni che vanno al di là della morale e dei costumi, le quali sono punibili secondo la legge domenicana".

Alcuni critici hanno chiarito che ad essere messe sotto accusa sono soprattutto le 'buffonate volgari' che fa sul palco, incluso il twerking e il crotch-grabbing (afferrarsi le parti intime). Per il momento né gli organizzatori del concerto, né il portavoce della cantante hanno commentato l'accaduto.



Ma non è la prima volta che il Paese centro-americano censura la poptar. In passato, infatti, alcune sue canzoni non erano state trasmesse alla radio perché giudicate troppo esplicite.