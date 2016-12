Mila Kunis incinta, Demi Moore è disperata

09:42 - Ha il dente avvelenato Demi Moore, e non lo nasconde. Dopo l'annuncio della gravidanza di Mila Kunis, l'attrice, ex di Ashton Kutcher, si è sfogata con gli amici. Secondo quanto riporta il sito showbizspy, infatti, la star di Hollywood sarebbe "impazzita" e "disperata": "A me diceva di non essere pronto a costruire una famiglia". Saranno solo le solite malelingue?

"Demi è molto gelosa di Mila - racconta una fonte - Lo era ancor prima che si mettesse con Ashton. Ora che Mila ha il suo uomo ed è incinta di lui, Demi è impazzita. E' sconvolta". Pare infatti che durante il matrimonio, Demi volesse dei figli, ma Ashton ripeteva sempre di non essere pronto.



Così la notizia della gravidanza della Kunis sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno: "Lui non ha avuto nemmeno il buongusto di farglielo sapere prima che uscisse sui siti e sui giornali - prosegue la fonte - Questo le avrebbe dato l'opportunità di lasciare la città. Ora sono tutti preoccupati che questo possa essere per lei un vero e proprio shock emotivo".