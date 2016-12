29 giugno 2014 Migliaia di fan invadono Piazza Duomo per i 5 Seconds of Summer In occasione dell'arrivo della teenband in Italia, Radio Kiss Kiss ha premiato i cartelloni più belli con un esclusivo Meet&Greet nel backstage dei One Direction Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:58 - Venerdì 27 Giugno 2014, Milano Piazza del Duomo, un giorno come un altro, se non fosse per le più di seimila fan dei "5 SOS" accalcate sotto ai balconcini della Mondadori, in trepidante attesa di un'apparizione della boyband. Sin dalle prime luci dell'alba, tante teenager sfegatate hanno iniziato ad affluire in piazza, con cori striscioni e cartelli, rispondendo in maniera entusiasta all'appello indetto proprio da Radio Kiss Kiss, che avrebbe premiato il cartelloni più belli dedicati a Radio Kiss Kiss e 5Sos con 2 meet and greet con la band nel backstage tour dei One Direction. Presentati da Francesco Facchinetti e da Dani dei Finley, i 4 ragazzi di Sidney, in diretta radiofonica nella trasmissione KissKissMyAss condotta proprio dai Finley, si sono mostrati dal balconcino della Mondadori, raccogliendo lo splendido saluto delle fan che hanno intonato in coro il ritornello del loro singolo "SHE LOOKS SO PERFECT".