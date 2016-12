29 luglio 2014 Mickey Rourke si tira a lucido: asciutto e tonico sembra ringiovanito Ecco l'attore mentre viene paparazzato a Los Angeles nel corso di una seduta di fitness. Non c'è che dire, l'attività fisica sta facendo effetto. Ma sarà solo quella? Tweet google 0 Invia ad un amico

14:34 - Capello brizzolato fluente, fisico asciutto e tonico sottolineato da un paio di leggings giallo fluorescente ultra aderenti. E' Mickey Rourke, paparazzato a Los Angeles di ritorno da un allenamento. L'attore, rispetto alle ultime uscite di questi anni, è decisamente dimagrito e sembra ringiovanito. Anche il viso è più tirato, ma forse per quello il fitness c'entra poco...

A 62 anni l'ex protagonista di "Nove settimane e mezzo" sembra aver voluto dare una svolta alla sua vita per tornare in forma. Non si può dire che il fisico sia quello di vent'anni fa, ma sicuramente rispetto all'uomo gonfio degli ultimi anni la svolta è evidente.



In realtà complici alcune pellicole come "The Wrestler" e "I mercenari", Rourke ha sempre agito pesantemente sul suo corpo, ma in una direzione ben diversa da quella attuale: tutto pesi e body building si era modellato in un modo che lo aveva portato lontanissimo dal magro protagonista di "Angel Heart". La passione per la boxe, con i danni riportati, e le successive plastiche facciali, avevano completato l'opera di "destrutturazione". Ora, abbronzato, con ciuffo in bella vista e molti chili in meno, ha portato indietro le lancette dell'orologio.