Mickey Rooney muore a 93 anni

12:38 - L'attore americano Mickey Rooney, noto soprattutto per per le sue interpretazioni in "Capitani coraggiosi" del 1937 e "La città dei ragazzi" del 1938 (dove recitò come coprotagonista con Spencer Tracy), è morto all'età di 93 anni. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2006, quando interpretò il guardiano notturno nel film "Una notte al museo". Rooney è stato sposato nove volte, la prima con Ava Gardner nel 1941.

Rooney con i suoi 91 anni di carriera sul grande schermo ha battuto il record di "longevità" artistica appartenuto prima a Lillian Diana Gish