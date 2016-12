18 marzo 2014 Mick Jagger, la compagna L'Wren Scott trovata impiccata a New York La donna si è suicidata in un appartamento di lusso a Manhattan, i Rolling Stones hanno annullato il concerto a Perth, in Australia Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - L'Wren Scott, stilista di moda e compagna di Mick Jagger dal 2001, è stata trovata impiccata in un appartamento di lusso nel West Side di Manhattan. Secondo il New York Post il cadavere della Scott, che aveva 47 anni, è stato scoperto dalla sua assistente e la donna si sarebbe tolta la vita con una sciarpa. Dall'Australia Mick Jagger si è detto "devastato" dalla notizia, i Rolling Stones hanno annullato il concerto a Perth, in Australia.

A scoprire il cadavere in un palazzo su Eleventh Avenue è stata l'assistente di L'Wren. Non ci sono sospetti immediati che lascino pensare alla possibilità di fattori esterni nella morte della donna anche se il medico legale non ha ancora reso noto il verdetto ufficiale. Non è ancora chiaro inoltre se la donna abbia lasciato un messaggio d'addio.



Jagger, dall'Australia dove si trova con i Rolling Stones per la tournèe che il 22 giugno lo dovrebbe portare al Circo Massimo, si è detto "devastato, completamente sotto shock" per la notizia. E alla domanda se i due facessero ancora coppia al momento della morte della donna un portavoce ha risposto: "Naturalmente sì". Nessun elemento apparente lasciava immaginare che la compagna di Jagger meditasse il suicidio: il suo account Twitter era stato aggiornato alle 11 di New York, un'ora prima della scoperta del cadavere. Un mese fa, d'altra parte, la stilista aveva cancellato la sfilata alla London Fashion Week: ufficialmente per ritardi nella produzione della collezione.



Era dal 2001 che L'Wren e Jagger stavano assieme. Lei era entrata nel mondo della moda prima come modella e poi come "stylist" di attori celebri come Tom Hanks e Madonna, fino a quando nel 2006 aveva lanciato una collezione di vestiti diventati subito un successo tra le celebrità. Tra le fan Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker e Michelle Obama. Secondo alcune indiscrezioni anche Angelina Jolie stava pensando a lei per realizzare un vestito da sposa in caso di matrimonio con Brad Pitt.



"Avevo dovuto imparare a cucire perchè non c'era nulla che mi stesse bene" aveva confidato al Telegraph nel 2011 l'ex Luann Bambrough che si era cambiata il nome nel più esotico L'Wren quando il fotografo Bruce Weber l'aveva scoperta consigliandole di trasferirsi a Parigi per lavorare come modella da Thierry Mugler e Chanel.



Annullato il concerto a Perth e tour sospeso - In una comunicato, gli organizzatori Frontier Touring avvertono che il primo concerto del '14 On Fire Tour' non andrà avanti. "Non sono ora disponibili altre informazioni. Chiediamo a chi ha comprato il biglietto di conservarlo finché non sarà disponibile un ulteriore aggiornamento", prosegue il comunicato senza dare indicazioni sulle prossime tappe ad Adelaide, Sydney, Melbourne Macedon e Brisbane.