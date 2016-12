Mick Jagger: "Il gesto di L'Wren Scott è incomprensibile"

20:49 - Mick Jagger ha affidato a Facebook il dolore per il terribile suicidio della compagna L'Wren Scott, avvenuto nel suo appartamento a Manhattan. "Sto ancora combattendo per capire come la mia compagna e la mia migliore amica può aver deciso di porre fine alla sua vita in questo tragico modo", dice il cantante. Non si sa perché la Scott si sia ammazzata ma si sussurra che avesse debiti per 6 milioni di dollari. Le indagini sono in corso.

"Abbiamo trascorso assieme molti anni meravigliosi", scrive ancora Mick Jagger, aggiungendo che L'Wren Scott "aveva una grande presenza e il suo talento era molto ammirato, da me compreso". Nel suo post, di poche righe, il leader dei Rolling Stones si dice infine "commosso" per i molti tributi che le sono stati rivolti, e anche per i messaggi di sostegno che lui stesso ha ricevuto. "Non la dimenticherò mai", conclude, aggiungendo la firma: "Mick".



Amica di L'Wren: "Falso avesse debiti" - E' "assolutamente falso" che L'Wren Scott navigasse in cattive acque a causa di problemi finanziari. Lo afferma Justine Picardie, direttrice della rivista di moda Harper's Bazaar e amica intima di L'Wren. "Gli affari della Scott andavano bene - spiega Picardie - e recentemente aveva avuto una collaborazione di grande successo con Banana Republic".



Annullato tour in Australia e Nuova Zelanda - I Rolling Stones hanno annullato la loro tourneé in Australia e Nuova Zelanda in seguito alla tragedia. Lo rende noto il gruppo sul suo sito. Gli Stones si dicono quindi "profondamente addolorati" per la vicenda.



Volano le vendite dei biglietti per i live - Intanto il promoter italiano annuncia che i biglietti per le tappe in Belgio e Olanda sono stati polverizzati in 30 minuti. In particolare 60mila biglietti venduti in meno di 1 ora al TW Classic Festival in Belgio e altri 68mila, in 30 minuti, al Pinkpop Festival in Olanda. File al botteghino di 400 metri. Da domani, invece, si apriranno le prevendite per la tappa del 22 giugno al Circo Massimo di Roma. Dunque questa trance del tour per ora è confermata.