Mick Jagger, erede unico dei beni di L'Wren Scott

10:46 - Nonostante le voci di una rottura tra L'Wren Scott e Mick Jagger che la stilista si suicidasse lo scorso 17 marzo nel suo appartamento di New York, il frontman dei Rolling Stones erediterà una fortuna da nove milioni di dollari. Secondo quanto scrive il New York Post, la Scott ha redatto il testamento nel maggio del 2013 a Beverly Hills in California, ossia prima della presunta rottura del rapporto con Jagger.

Anche se la stilista era in rosso di circa sei milioni di dollari con la sua azienda, il suo appartamento a Chelsea è stimato otto milioni di dollari, più circa un milione in gioielli, abiti e mobili che ugualmente andranno a Jagger. "Lascio tutti i miei gioielli, mobili, auto e altri oggetti di natura personale - si legge nel testamento - a Michael Philip Jagger". La famiglia in Utah non avrà invece niente.



"Eccetto quanto scritto in questo testamento - si legge ancora - ho intenzionalmente omesso di dare a qualsiasi mio erede vivente dopo la mia morte". Pare che la Scott non parlasse alla sorella Jane Shane, 53 anni, da circa sei anni. Non è chiaro invece perché dal testamento sia stato tagliato fuori anche il fratello Randall Bambrough, 58, che lo scorso anno è stato nominato suo pari capo dell'azienda di moda.