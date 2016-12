26 marzo 2014 Mick Jagger, dopo i funerali di L'Wren Scott prova a distrarsi dal dolore con la figlia Il cantante chiacchiera e scambia qualche risata sul balcone mentre la figlia Elizabeth fuma una sigaretta Tweet google 0 Invia ad un amico

15:20 - A volte nel momento del dolore sono proprio le persone più vicine quelle giuste con cui sfogarsi. Ai funerali della compagna L'wren Scott, suicidatasi il 17 marzo a New York, Mick Jagger ha infatti trovato la confidente perfetta nella figlia Elizabeth, sua vicina di stanza dell'hotel in cui soggiorna. I due sono stati immortalati dai fotografi mentre chiacchieravano amabilmente sul balcone, scambiandosi sorrisi e cenni di intesa.

Dopo aver saputo della morte di L'Wren Scott, Jagger ha immediatamente sospeso il tour che ora potrebbe però ricevere un ulteriore stop per questioni geo-politiche. I palestinesi hanno infatti esercitato pressioni sui Rolling Stones affinché annullino un concerto a Tel Aviv il cui annuncio ha elettrizzato i fans israeliani. "Li invitiamo ad astenersi dall'esibirsi in uno Stato che promuove l'apartheid - ha detto Rafeef Ziadah, del movimento Bds (Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni) - E a non condonare le violazioni della legge internazionale e dei diritti umani contro i palestinesi".