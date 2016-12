Michelle Rodriguez fa yoga tutta nuda

09:05 - Nuda, mentre medita e fa yoga sul prato della sua villa, si fa immortalare di spalle mentre guarda il mare. Michelle Rodriguez, star di "Avatar" e "Fast and Furious", sta vivendo un periodo davvero felice. E' innamorata della giovanissima top-model Cara Delevigne e non ha più paura a mostrarsi senza veli su Instagram. I fan sono andati in delirio, Cara sarà gelosa?

Da poco Michelle ha ufficializzato la love story lesbo con la modella e le due sono state recentemente paparazzate a Milano durante la fashion week. Gli amici dell'attrice però sono preoccupatissimi, perché pare che stia esagerando con le feste e le notti brave, e attribuiscono tutta la colpa alla nuova compagna. Insomma, l'influenza della Delevingne sulla finora "maschiaccio" Rodriguez si vede. Ma ogni male, forse, non viene per nuocere.