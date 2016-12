Michele Bravi, dopo la vittoria a "X Factor 7" ricomincia a correre

10:31 - Subito dopo la vittoria di "X Factor 7" grazie anche al brano "La vita e la felicità" di Tiziano Ferro e Zibba, Michele Bravi ha voluto rinchiudersi in sala di incisione e non partecipare al Festival di Sanremo. Il cantante lancia "Un giorno in più" il nuovo singolo che fa da apripista all'album "A piccoli passi", in uscita il 10 giugno, che contiene brani di Giorgia, Luca Carboni e Federico Zampaglione dei Tiromancino.

"Un giorno in più" è firmato da Chris Loco, Natalia Hajjara, Ella McMahon e Andrea Regazzetti. L’album “A passi piccoli”, prodotto da Michele Canova con produzione esecutiva e management di Fabrizio Giannini, contiene 11 inediti tra cui, oltre “Un giorno in più”, “La vita e la felicità” (disco d’oro) scritto da Tiziano Ferro e presentato da Michele nella fase finale di X Factor, “Sotto una buona stella”dei Tiromancino scelto come brano della colonna sonora dell’omonimo film di Carlo Verdone, ma anche brani che portano le eccellenti firme di Luca Carboni e Giorgia con la quale Michele ha condiviso il palco della finale di "X Factor" nel duetto “Gocce di memoria”.