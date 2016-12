12:25 - Attimi di paura per Michael Bublé che, durante un concerto a Sidney, si è spezzato un dente sbattendo sul microfono. Il crooner stava per attaccare un brano quando con forza si è avvicinato all'asta del microfono non calcolando la giusta altezza. Nonostante tutto il cantante ha portato a conclusione il live per poi correre dal dentista e postare la foto su Twitter per tranquillizzare i fan.