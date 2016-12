Micaela Ramazzotti: "Nel nuovo film sarò la mamma di una drag queen"

12:18 - E' una delle attrici italiane più amate dal pubblico, ma Micaela Ramazzotti non si siede sugli allori e ama affrontare nuove sfide. In primavera la vedremo infatti nel film d'esordio di Sebastiano Riso "Più buio di mezzanotte non può fare", nel ruolo della madre di una drag. "E' la storia vera di Davide Cordova, la drag queen di Muccassassina - svela a "Grazia" - Io interpreto la madre, che difende le scelte del figlio tra i pregiudizi".

Un personaggio impegnativo, che la Ramazzotti ha fortemente voluto interpretare: "E' una bellissima storia famigliare. Secondo me è importante fare il tifo per i matrimoni gay. Ci sono tanta coppie che stanno insieme senza passione, perché non lasciare a chi lo desidera il diritto di rendere legale un amore profondo?".



E l'attrice di grandi amori se ne intende. Legata da cinque anni al regista Paolo Virzì, con cui ha due figli, Micaela ha trovato in lui il principe azzurro: "Avrei potuto sposare soltanto lui. Per me è naturale stare con Paolo e ho pensatro subito: me lo prendo, è mio. Senza clamore abbiamo appena festeggiato i cinque anni di nozze e i miei 35 anni".