Mi Ami Ancora tra libertà e musica

12:45 - Aspettando la prossima edizione del Mi Ami Festival, torna il Mi Ami Ancora il 15 febbraio all'East End Studios di Milano. L'evento biennale di Rockit offre 10 ore consecutive di musica e dancefloor, 15 band, dj set, deviazioni, momenti di relax, giochi alcolici e ritiri zen fuori dai cancelli. Previsti sul palco The Bluebeaters, I Cani, Mecna, Boom Da Bash, Di Martino, Soviet Soviet, Be Forest, Alessandro Raina e tanti altri.

“Ci voleva il Mi Ami per fare Berlino a Milano”: con queste parole Radio Deejay aveva salutato l’edizione del 2012, e quest’anno il Mi Ami Ancora torna con la stessa energia della prima volta. I Mostri Innamorati Attaccano Milano, per regalare alla città una serata di musica e concerti.



INFORMAZIONI: MI AMI ANCORA 15 Febbraio 2014 East End Studios Via Mecenate, 90 - Milano; Apertura porte: ore 18. Ingresso: 15 euro