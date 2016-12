Meeting delle Etichette Indipendenti con Mario Venuti e Manuel Agnelli

15:39 - La ventesima edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti prenderà il via il 26, 27 e 28 settembre a Faenza (Ravenna). Tra gli artisti confermati spicca il nome di Manuel Agnelli ma ci saranno anche Eugenio Finardi, Alessandro Mannarino, Mario Venuti, che riceverà un premio per i suoi 20 anni di carriera solista, Sud Sound System, Tre Allegri Ragazzi Morti, Zibba, Rezophonic, che presenteranno anche l'ultimo brano "Dalla a me", Francesco Baccini e Capibara, Skiantos, Ylenia Lucisano, che presenterà alcuni brani del suo disco d’esordio “Piccolo Universo”, Riky Anelli (vincitore del Premio Anacapri Bruno Lauzi), Valentina Parisse, che presenterà anche il nuovo singolo "Sarà bellissimo" e molti altri.

Il Meeting delle Etichette Indipendenti è la più importante manifestazione rivolta alla scena musicale indipendente italiana, dedicata quest’anno nel suo ventennale a Roberto Freak Antoni. Come ogni anno, Faenza si trasformerà per tre giorni in una vera e propria città della musica con live, workshop didattici, convegni e premiazione delle migliori realtà indie italiane, richiamando più di 30mila visitatori, 400 artisti e 200 espositori. I temi centrali di quest’anno saranno la musica live e l’innovazione e le startup legate all’ambito musicale. Per tutte le info del programma www.meiweb.it