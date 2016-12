Max Pezzali, "I cowboy non mollano"

10:53 - In tempi così duri, "I cowboy non mollano". Arriva in radio dal 10 gennaio il nuovo singolo di Max Pezzali. Il brano è uno degli inediti contenuti nell'album "Max 20", nella top ten dei più venduti 2013. "In questi tempi difficili il mondo sembra un gigantesco Far West - dice l'artista - senza certezze né punti di riferimento. Per fortuna esiste ancora una maggioranza silenziosa di persone che badano ai fatti".

Il video, girato da Gaetano Morbioli, è stato realizzato al "Cowboys Guest Ranch" di Voghera, un parco tematico che ripropone fedelmente un grande villaggio del vecchio Far West con cavalli, rodei, montoni, saloon e cowboy. I costumi sono stati creati ispirandosi all'abbigliamento tipico dell'epoca. Max 20 è anche il live tour di Max Pezzali. I concerti riprenderanno con otto nuove date a febbraio: l'8 a Modena, Palapanini (sold out); il 10 a Trento, Palatrento; il 12 a Trieste, Palatrieste; il 14 a Lugano, Palaresega; il 16 a Milano, Mediolanum Forum (sold out); il 18 a Jesolo, Pala Arrex; il 20 a Roma, Palalottomatica; il 22 a Mantova, Palabam (sold out).