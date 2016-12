Max Gazzè sul palco per Amnesty

14:32 - Sarà Max Gazzè, insieme al fratello Francesco, a chiudere domenica 20 luglio "Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty", la kermesse organizzata da Amnesty International Italia e dall'Associazione Voci per la Libertà, in collaborazione del Comune di Rosolina (Rovigo). I fratelli Gazzè hanno ricevuto il Premio Amnesty Italiaper il contributo dato con "Atto di Forza", brano che affronta il tema della violenza sulla donne.

Un evento A 360° che spazia tra letteratura, fotografia, cinema, arte contemporanea e musica. Voci per la Libertà - Una canzone di Amnesty si propone di promuovere la Dichiarazione universale dei diritti umani e, in particolar modo, la campagna di Amnesty International "STOP ALLA TORTURA".



Nel 2003 è stato istituito il Premio Amnesty Italia, che ha permesso di portare il festival alla ribalta delle cronache italiane e di diffondere ancora di più le tematiche dei diritti umani. Il premio nasce dalla volontà della Sezione Italiana di Amnesty International e dal concorso "Voci per la Libertà", con lo scopo di coinvolgere artisti già affermati a livello nazionale che abbiano pubblicato una canzone il cui testo possa contribuire alla sensibilizzazione sulla difesa dei Diritti Umani.