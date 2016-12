Max Gazzé shock, arrestato per aver preso a calci il collega Pulcino Pio

17:41 - Sono bastati pochi secondi a Max Gazzè per compiere l'insano gesto e scaraventare con un calcio a metri di distanza il collega Pulcino Pio, mosso probabilmente dall'invidia e dalla gelosia. La violenza non è però passata inosservata alle forze dell'ordine, che hanno immediatamente arrestato per scherzo il cantante. Il video del finto arresto è stato subito eliminato da Gazzè, che ha però lasciato la clip del "volo" di Pulcino Pio.