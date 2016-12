Max Gazzè, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri: "Le donne prendano il potere"

08:02 - Sono nati artisticamente negli Anni 90 con Roma che scoppiava di locali dove era possibile trovare cantautori di talento che poi avrebbero avuto successo. Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè hanno inciso il cd "Il padrone della festa". "Dopo un viaggio in Sudan abbiamo capito che era il momento", dicono a Tgcom24. Si parla anche di amore nei 12 brani inediti con l'augurio che ci siano più donne al potere perché sono "protettive".

Perché avete deciso di unirvi per un disco?

E' tutto successo in un modo strano ma anche naturale. Stiamo vivendo un momento professionale tutti e tre molto felice e questa scelta è diventata anche un modo per rimetterci completamente in gioco con un qualcosa di diverso.



Quando avete capito che era giunto il momento giusto per incidere i brani?

Ci conosciamo dalla metà degli Anni 90 quando suonavamo in diversi localini di Roma, professionalmente abbiamo sempre fatto un percorso parallelo ma senza la possibilità di conoscerci pienamente e a fondo dal punto di vista umano. C'è stata l'occasione di organizzare un viaggio in Sudan, molto prima che pensassimo di rinchiuderci in sala di registrazione...



E cosa è successo?

E' stato un viaggio splendido assolutamente lontano dal concetto di comodità tipo resort con lettino a bordo piscina. Siamo andati in profondità a noi stessi e abbiamo iniziato a pensare seriamente di scrivere canzoni nuove e di far nascere questo album.



Ne "Il padrone della festa" vi augurate che le donne prendano più potere. Come mai?

Siamo dominati da un mondo che ha un punto di vista totalmente maschile. Prevalgono l'aggressività e la competizione così il nostro augurio è che i posti di potere siano occupati da quante più donne possibili perché hanno una consapevolezza maggiore. Sono madri e molto protettive.



Nel singolo "L'amore non esiste" dite che è questo sentimento è "il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere da soli". Visione pessimista?

Il brano gioca di rimando tra gli opposti. Dal cinismo al romanticismo. E' vero che ci sono un sacco di coppie che vanno avanti stancamente, innegabile ci sia anche la paura di rimanere da soli, è anche un sentire della società. Ma non crediamo che tutto sommato la solitudine sia negativa, si imparano tante cose, anche sbagliando.



Dunque l'amore cos'è?

Condivisione, sacrificio, continua ricerca. Insomma un lavoro difficilissimo.



"ll padrone della festa" sarà distribuito in tutta Europa e dal 26 settembre partirà un tour europeo dove i tre artisti si esibiranno da soli, senza il supporto della band. La partenza è fissata per il 26 settembre in Germania, a Colonia (Club Bahnhof Ehrenfeld) e si prosegue il 27 a Berlino (Frannz Club); il 30 settembre a Parigi (La Bellevilloise); il primo ottobre a Londra (Bush Hall) e 2 ottobre a Londra al Dingwalls; il 3 ottobre Fabi, Silvestri e Gazzè si sposteranno a Bruxelles (VK), il 4 a Lussemburgo (Conservatoire De La Musique) e il 5 ad Amsterdam (Sugar Factory), il 9 a Valencia (Sala Salomè), il 10 a Madrid (Sala But Madrid), l’11 a Barcellona (Sala Razzmatazz). Dopo il giro in Europa, il 14 novembre partirà da Rimini il tour nei palasport.