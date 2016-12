Maurizio Chi lancia il tormentone "Non te la tirare"

09:55 - Il cantautore siciliano Maurizio Chi prova ad entrare nella gara dei tormentoni estivi con "Non te la tirare", la prima di dieci canzoni registrate tra la Sicilia, l'Emilia-Romagna e il Veneto che il cantautore siciliano. "Ormai la situazione è diventata insostenibile! In spiaggia è sempre la stessa storia - spiega - li vedi da lontano, con il loro fisico perfetto. Cominci a scioglierti al sole come un gelato, ma non appena ci scambi due parole vorresti subito fuggire, per quanto e come se la tirano, e chiedi al tuo ormone perché sia impazzito così".

"E' un atteggiamento che oramai esibiscono tutti, anche i più giovani, - conclude - che però non dimostra alcuna intelligenza emotiva. Tirandosela un po' di meno ci si divertirebbe di più, e magari si ritroverebbe la voglia di conoscersi, imparando gli uni dagli altri qualcosa di nuovo. La mia canzone dà voce ai bagnanti delusi ed è anche perfetta per le dediche radiofoniche!".



Maurizio Chi ha registrato e prodotto il brano insieme a Placido Salamone, già chitarrista di Ornella Vanoni e Deborah Iurato, in collaborazione con il dj producer Alberto Sansò. Alla fine dell'estate arriverà anche il secondo singolo del loro nuovo progetto di cui l'uscita verrà comunicata attraverso i social, canale preferenziale di comunicazione scelto.