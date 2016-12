Massimo Ghini, lieve malore in scena

12:44 - Lieve malore in scena per Massimo Ghini al Teatro Guglielmi di Massa mentre era impegnato con Elena Santarelli in "Quando la moglie è in vacanza". E' intervenuto un medico che era tra gli spettatori. Ghini aveva iniziato a recitare, ha bevuto in scena e gli si è appannata la vista, si è tolto gli occhiali ed è uscito urlando "Sipario! Sipario!". Ghini è stato visitato all'ospedale e dimesso dopo poche ore. Pare si sia trattato di congestione.

Inizialmente sembrava che l'attore fosse già pronto per tornare in scena venerdì stesso ma l'ipotesi è tramontata. La data annullata sarà recuperata al Teatro Guglielmi a fine tournée. Si è preferito così un piccolo stop per far sì che Ghini potesse riposare e recuperare le energie per l'immediata ripresa del tour nelle altre città d'Italia.