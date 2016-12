11 gennaio 2014 Massimo Boldi: ho cercato di tornare a lavorare con Christian De Sica In una lunga intervista tv spiega le ragioni della rottura del sodalizio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:18 - A chi si chiede se c'è la possibilità che si ricrei una delle coppie comiche più amate del cinema italiano, Massimo Boldi in una lunga intervista a Verissimo spiega: “Ho cercato di convincere Christian (De Sica) a tornare a lavorare insieme, ma lui dice che siamo troppo vecchi”. E aggiunge: “probabilmente se il prossimo Natale facessimo un nuovo film insieme, magari non guadagneremmo come Checco Zalone, ma ci verrebbero a vedere in tanti”.

Intanto Neri Parenti si sarebbe già fatto avanti per la regia con un messaggio video, in cui chiede a Boldi: “Massimo quando lavoriamo ancora insieme?”.

E sulle ragioni che hanno portato alla separazioni artistica tra Boldi e De Sica, Massimo spiega pe rla prima volta la causa della rottura. “Io non ho tradito la causa. Quando è morta mia moglie, ho capito che dovevo ricominciare dal principio la mia vita. - spiega Boldi - Mi sono separato dal mio compagno di una vita, Christian, e dal mio produttore De Laurentis che, oltretutto, mi aveva proposto un contratto favoloso, perché volevo capire chi ero”.