Martina Stoessel a sorpresa in Vaticano: "Muta davanti a Papa Francesco"

15:27 - Martina Stoessel, Violetta della Disney, prosegue il suo tour italiano dopo Milano, Bologna e Roma verso Napoli. Durante il soggiorno nella Capitale l'attrice si è recata in Vaticano per incontrare Papa Francesco. "E' stato super emozionante, - ha spiegato Martina - se un anno fa mi avessero detto una cosa del genere non ci avrei creduto. Davanti a lui sono rimasta muta, la voce non usciva, neppure un 'hola'. Mi sono sentita come una mia fan".

"La mia vita è cambiata moltissimo. Sono dovuta crescere di colpo, cerco in tutti i modi di essere normale, fare una vita familiare e in questo i miei genitori mi aiutano moltissimo, ma ho anche la grande fortuna di seguire il mio sogno che è la musica. In questo - ha concluso Martina - sono davvero simile a Violetta. La musica è tutto. Aspiro ad un disco mio, ma sono giovane, non ho fretta, prima o poi ci riuscirò. E poi come Violetta sono allegra e ho voglia di innamorarmi".



I concerti italiani sono un successo, le prime tre tappe, Milano, Bologna e Roma, hanno registrato il tutto esaurito e lo stesso è previsto per le date di Napoli (dal 21 al 23), Catania, Padova, Firenze e quella conclusiva a Torino del 2 febbraio.