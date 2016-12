Martina Stella: "La seduzione? Parte dalla testa e arriva ai tacchi"

14:07 - Con i lineamenti da bambola e le curve al posto giusto, Martina Stella non teme certo la prova dello specchio ogni mattina. Anche lei, però, ha i suoi piccoli segreti per sentirsi sempre sexy. "La seduzione è prima di tutto un fatto di testa, ma sono favorevole a qualche piccolo aiuto - ammette al settimanale Grazia - I miei sono le scarpe col tacco e i profumi. Mi piace cambiarli in base alle stagioni e all'umore".

L'attrice ama prendersi cura del suo corpo, anche se a volte si è dovuta imbruttire per esigenze di copione: "La vivo come una sfida. Per interpretare una burrosa Miss degli anni Cinquanta sono ingrassata di un tot di chili e in Caruso ero una donna innamorata e rifiutata, che si ammala nell'animo e si trascura".



Il suo rapporto con il corpo, d'altronde, si è trasformato con l'età e adesso, a quasi 30 anni, Martina si sente più sicura di sé: "Non sono tanto diversa dalle maggior parte delle donne che impara a piacersi con l'età. Da giovane è capitato di sentirmi brutta, ma anche adesso se c'è qualcosa di me che non mi piace l'affronto a livello psicologico. Essere belle è una cosa, sentirsi tali è un'altra".