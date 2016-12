Martina Colombari: "Il musical è una sfida"

09:31 - In questi giorni è impegnatissima con le prove tra canto e ballo, non ha spazio per niente e la concentrazione è tutta per lo show "The Best of musical", diretto da Chiara Noschese e in scena al Teatro Nazionale di Milano dal 19 marzo. Martina Colombari si prepara per il ruolo di una mamma che accompagna il suo bambino (Martino Forte) nel magico mondo dei musical. Lo show racchiude la arie più belle da "La bella e la bestia" a "Sister Act".

"Da quando ho assistito alla 'Febbre del sabato sera' ho sognato di prendere parte a un musical - ha raccontato la Colombari - e ho deciso di accettare questa sfida. In fondo e' da quando ho ricevuto la famosa corona di Miss Italia, ventidue anni fa, che cerco sempre di mettermi in gioco".



Sul palco gli attori/ballerini che più si sono distinti nei musical di Stage Entertainment Italia dai quali sono tratte le performance ("Mamma mia!" e "La febbre del sabato sera"): Arianna, Michel Altieri, Loretta Grace, Michele Carfora e altri.



Le tappe del tour: 25-26 marzo Roma, 30 marzo Genova, 31 marzo Bologna, 06 aprile Brescia, 11-12 aprile Torino, 14-15 aprile Verona, 18 aprile Trieste