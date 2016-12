Marino: "Con Stones Roma guadagna"

15:10 - Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, difende la scelta di ospitare al Circo Massimo il concerto dei Rolling Stones. "Roma oggi ha circa 60 mila persone oltre ai 10-20 mila romani che sono venuti per questo evento - ha detto a RaiNews24 -. Persone che sono andate in albergo, ristoranti, che hanno preso un taxi, un gelato e hanno determinato un guadagno per la città di 25 milioni di euro in un giorno".