Mariah Carey, décolleté esplosivo!

11:36 - Mariah Carey scalda i motori per la grande campagna promozionale legata al nuovo disco "The Art Of Letting Go" che esce a cinque anni di distanza del precedente "Memoirs of an Imperfect Angel" il 14 febbraio. La cantante è apparsa fasciata in uno strettissimo abito con décolleté mozzafiato ai BET Honors a Washington, cerimonia con le stelle afro-americane che hanno avuto successo in diversi campi.

La diva del pop si è presentata sul palco, si è tolta i tacchi vertiginosi e si è sdraiata sul pianoforte sfoggiando la prorompente carica sexy. Il risultato è stato una via di mezzo tra Dita Von Teese e Jessica Rabbit. Il nuovo singolo della cantante si intitola "You're Mine", una ballad che uscirà proprio il giorno del lancio del disco.