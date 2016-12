Mariah Carey, capricci da diva: un albergo solo per i suoi cani

15:29 - Che Mariah Carey si conceda qualche capriccio da diva non è certo un segreto. Ma se alla cantante piace avere ogni comfort e lusso, vuole che anche i suoi adorati cagnolini possano godersela alla stessa maniera. Al punto da riservar loro un bel soggiorno in albergo: per l'esattezza al Paw Season di Bristol, dove i suoi amati cuccioli saranno accuditi e riveriti.

Per i cagnolini sono previsti letti da sogno, coccole e cure a tutte le ore e persino dei trattamenti estetici e film per distrarsi (ovviamente a tema canino come "La carica dei 101").



Il costo di questo scherzetto? 15mila sterline, ovvero 23mila euro. Non proprio a buon mercato ma per Jill E Beans, The Good Reverend Pow Jackson, Pipitty Jackson, Cha Cha, Jackie Lambchops, JJ, Squeak E Beans e Mutley P Gore Jackson The Third (i nomi dei cani di Mariah), questo è altro...!