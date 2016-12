Mariah Carey canta e si spoglia

11:38 - Mariah Carey sta lottando contro il tempo per riuscire a chiudere il tanto atteso album di inediti annunciato per il 6 maggio. Il titolo doveva essere "The Art of Letting Go" ma la cantante ha annunciato che non è quello definitivo. Intanto tra una pausa e l'altra in sala di incisione, la diva del pop si spoglia e con un bikini rosso mozzafiato si immerge nelle acque come una Venere...

Mariah ha lanciato il nuovo singolo, la ballad "You're Mine (Eternal)". Non resta che aspettare ancora qualche settimana per rivedere la cantante di nuovo sulla cresta dell'onda impegnata tra promozione e qualche scatto hot su Instagram.