Marco Mengoni, il Re Matto si spoglia

09:59 - E' stata un'estate di giochi e relax per Marco Mengoni, che si è ricaricato a Formentera prima di partire alla volta di Los Angeles per lavorare al suo nuovo album. Il settimanale "Novella" lo ha pizzicato sull'isola spagnola, dove ha sfoggiato le qualità "nascoste". Dalle acque cristalline è infatti emerso malizioso il suo lato B nudo, mentre sulla testa si è divertito ad indossare com un cappello il bikini di un'amica.

Ora che l'estate è finita, Mengoni è tornato a concentrarsi sulla musica. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e il successo di #Prontoacorrere nel 2013, il cantante è infatti tornato in studio di registrazione e sta pian piano svelando alcuni dettagli del suo prossimo lavoro.



Sulla sua pagina Facebook ha stuzzicato la curiosità dei fan con un post sibillino, che fa presagire novità in arrivo: "Quando senti il silenzio. E sai che devi riempirlo perché è così forte il suo rumore che non riesci a sopportarlo. Chiuso dentro questa stanza. Poca luce... Flash di colore. Odore di chiuso. I pensieri si accavallano. Silenzio".