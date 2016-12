Marco Carta vuole un fisico bestiale

11:19 - Marco Carta è sempre attivo sui social network e aggiorna continuamente le sue fan. In questo momento il vincitore di "Amici" nel 2008 e del Festival di Sanremo nel 2009 si sta preparando per lanciare il quinto album della sua carriera. Marco ha firmato ancora per la casa discografica Warner Music e il cd dovrebbe uscire a maggio. Tra una pausa e l'altra in studio, il cantante va in palestra per potenziare il fisico in vista dell'estate.

Per ora non trapelano altre indiscrezioni per il disco che arriva a due anni di distanza da "Necessità Lunatica". Di certo Marco ha scelto con cura le canzoni che rispecchieranno il suo inconfondibile stile pop per virare verso sonorità per ora mai toccate e che spiazzeranno i fan.