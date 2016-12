Marco Carta in costume per rilassarsi

10:19 - Marco Carta si gode il successo del singolo "Splendida Ostinazione" e al tempo stesso sta registrando il nuovo album in uscita prossimamente. In una nostra intervista aveva confessato che non avrebbe avuto tanto tempo per il mare né per gli scatti col costume da bagno, ma in un momento di pausa - complice anche il caldo - il cantante ha posato su una panchina a torso nudo per prendere un po' di refrigerio.

"Piccolo momento di relax estivo. - scrive su Facebook il cantante - La lavorazione del disco procede alla grande! Questo è il momento giusto per fare musica ma anche per rilassarsi un po', Il tanto giusto per riprendere fiato e riflettere".