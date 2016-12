2 luglio 2014 Marco Bocci bacia Claudia Gerini L'attore sposerà Laura Chiatti tra pochi giorni, ma intanto si fa travolgere dalla passione sulla spiaggia di Marina Marittima... Ma è sul set Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - Un bel bacio e due corpi nudi che si sfiorano sulla sabbia. Lui è Marco Bocci. Lei non è Laura Chiatti. A pochi giorni dalle nozze con l'attrice il protagonista di Squadra Antimafia regala un siparietto bollente nel Salento con un'altra. E non una qualsiasi, bensì Claudia Gerini. Niente paura, le foto pubblicate dal settimanale Chi si riferiscono alle riprese del film “L'esigenza di unirmi ogni volta con te”.

Nessuno scoop, ma solo esigenze di set. Marco sposerà la Chiatti il prossimo fine settimana, ma intanto gira alcune scene sulla spiaggia di Marina Marittima con la Gerini. Lei, sensuale e travolgente in bikini bianco, lui attraente e sexy in boxer bluette. Travolti dalla passione, ma mai come Laura, con quell'attrazione fatale per Bocci che le ha cambiato la vita. Tanto che si è fatta tatuare sul braccio: “Stop 6.12.13”, la data del primo bacio con Marco.