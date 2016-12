Manuel Foresta dopo "The Voice" canta le donne e il tango

08:41 - Si intitola "Se fossi ancora qui", il nuovo singolo del cantante salernitano Manuel Foresta che ha partecipato alla prima edizione di "The Voice Of Italy", arrivando alla soglia della semifinale come unico interprete maschile nel team di Raffaella Carrà. Il cantautore presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video in cui sono protagoniste due donne, avvinghiate in un tango appassionato.

Come mai nel video il testo l’avete cambiato e il "lui" viene sostituito da "lei"?

Le sonorità del tango mi hanno fin da subito fatto immaginare che nel video la danza potesse giocare un ruolo fondamentale. Volevo qualcosa di forte, in cui i due partner danzassero con grande sinergia, rendendo protagonisti da un lato la passione, dall'altro la gelosia. L'idea che fossero due donne a ballare, corpo a corpo, era l'immagine che cercavamo, il massimo dell'intesa. Non importa il sesso dei protagonisti e l'alternarsi tra "lui/lei" nel testo, l'importante è che l'intensità del messaggio rimanesse il tema centrale. L’unico protagonista è solo il sentimento forte, irrazionale.



Come è nato questo brano?

Questo brano è frutto di una lunga ricerca fatta con il mio produttore artistico Davide Maggioni. L'autore, Simone Baldini Tosi, ci ha subito conquistati con il suo testo, diretto ed incisivo, che racconta tutta la passione di un sentimento vero ed intenso. Per l'arrangiamento, invece, abbiamo cercato di omaggiare i suoni tradizionali del tango fondendoli però con l'audacia del beat elettronico.



Stai già preparando il nuovo disco?

Questo è un periodo di grande fermento. Stiamo lavorando all'album che uscirà nei prossimi mesi. E' un impegno importante e mi sento carico di responsabilità perché con questo album mi metterò davvero alla prova, sia con me stesso che con il pubblico.



Che ne pensi della vittoria di Suor Cristina?

Penso che Suor Cristina sia un personaggio positivo, con una personalità forte, diversa da tutti gli altri e per questo perfetta per un talent come The Voice, in cui i concorrenti sono davvero tanti. A me è piaciuta subito e il fatto che sia riuscita a far parlare di sé in tutto il mondo non è un dettaglio di poco conto: questo bisogna riconoscerglielo.



In qualche modo la sua presenza ha penalizzato gli altri concorrenti?

Ad essere sinceri però sono contento che non abbia partecipato alla mia stessa edizione del talent perché, catalizzando tutte le attenzioni su di sé, ha in qualche modo reso molto difficile il percorso degli altri concorrenti.