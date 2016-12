Malaysia Airlines, cinquanta sceneggiature pronte sul disastro aereo

14:05 - "E' una tragedia scioccante ma vi garantisco che ci sono già cinquanta persone diverse che lavorano su altrettanti progetti ispirandosi sul disastro della Malaysia Airlines". A rilasciare questa scioccante dichiarazione è J.C. Spink, produttore esecutivo del thriller Red Eye del 2005 dove si parlava di terroristi che programmavano un dirottamento ad alta quota.

"E' accaduto chiaramente qualcosa in più, su quel volo. Qualcosa che non sapremo mai - ha continuato il produttore su "The Hollywood Reporter" - E questo è un ottimo punto di partenza". Nel corso dei decenni, infatti, i cieli ostili hanno dimostrato di essere una delle "location" più adatte per i film d'azione. Il primo risale al 1951 "No Highway in the Sky" di James Stewart anche se il capostipite dei disaster movie ambientato ad alta quota è "Airport", film del 1970 diretto da George Seaton con un giovanissimo da Burt Lancaster.



Più recenti "Flightplan - Mistero in volo" con Jodie Foster e "Passengers - Mistero" ad alta quota con la bellissima Anne Hathaway. Le tragedie, si sa, sono il pane quotidiano per l'azienda cinematografica di Hollywood che aspetta solo il tempo strettamente necessario prima di puntare al dramma direttamente sul grande schermo. Basta pensare che, appena tre mesi dopo l'attentato alla maratona di Boston, sono stati acquistati i diritti per girarci un film mentre per le Torri Gemelle si è dovuto aspettare un po' di più, quasi sei anni. Ad interrompere per primo questo "silenzio" il film di Olver Stone, "World Trade Center" (2006). La tragedia colpisce e Hollywood risponde: the show must go on.