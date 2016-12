18 giugno 2014 Madonna torna a provocare tra topless fetish e impegno sociale A 55 anni sfoggia ancora curve perfette e lancia il progetto digitale "Art For Freedom" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:27 - A 55 anni Madonna ha riscoperto il suo lato più fetish e sadomaso per amore della musica. Dopo gli scatti hot con Katy Perry, la regina del pop ha infatti ripreso il frustino in mano regalando un topless ad altissimo tasso erotico su "L'Uomo Vogue", per promuovere la sua piattaforma digitale "Art For Freedom". Un progetto nato per "incoraggiare le persone a credere che con l'arte possono produrre un cambiamento nel mondo".

L'obbiettivo è creare un'arte per tutti, che non sia soggiogata alle regole del mercato. Un concetto che in passato ha caratterizzato le opere dei pionieri della street-art Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, con cui l'icona del pop ha condiviso l'atmosfera creativa dell'East Village negli Anni 80.



"Frequentare Keith e Jean-Michel mi ha influenzato in modo profondo. Il loro approccio all'arte mirava a renderla accessibile alle persone: in metropolitana, per le strade - ha ricordato Miss Ciccone - Non era elitaria, non avevi bisogno di pagare, andare in un museo o in una galleria o stare con gente ricca. Potevi essere chiunque".



Negli ultimi anni Madonna si è schierata spesso in difesa della libertà d'espressione (come in occasione dell'arresto delle attiviste russe Pussy Riot) e il suo prossimo disco sarà più impegnato rispetto ai precedenti: "Non ho altra scelta. Non c'è modo di tornare indietro a questo punto. Questo è il mio ruolo nel mondo, questo il mio lavoro come artista: ho una voce e ho bisogno di usarla".