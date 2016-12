Madonna "rispedisce" a casa il toyboy

11:21 - La storia d'amore tra Madonna e il ballerino Timor Steffens, di 30 anni più giovane, non è sopravvissuta all'estate. A quanto riporta US Weekly a chiudere la relazione è stata la popstar che, nel ben mezzo delle vacanze in Europa, "gli ha gentilmente chiesto di prendere i bagagli e andarsene. Lui ha fatto le valigie e ha detto che era finita".

L'amore tra i due è nato lo scorso gennaio e le cose sembravano procedere a gonfie vele, visto che Madonna lo aveva invitato ad andare con lei e i figli in Europa. Durante il soggiorno a Ibiza, però, qualcosa deve essersi incrinato e la Material Girl lo ha letteralmente rispedito a casa.



Una fonte vicina alla cantante ha assicurato che la frequentazione "non è mai stata seria, lei non è mai stata presa. Lei lavorava al suo album e andava a prendere la figlia Lola a scuola. Non aveva tempo per qualcosa di importante".