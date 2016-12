Madonna, regina dei social e della musica in lingerie e fetish

11:41 - Madonna a 55 anni ha capito perfettamente le potenzialità dei social network e non è un caso che su Facebook abbia oltre sedici milioni di utenti. Per incrementare i fan la cantante si mostra spesso e volentieri o con selfie ad hoc per i suoi fan o ritratta durante i set dei servizi fotografici o pubblicitari. Eccola con un fisico perfetto in versione fetish con guepiere nascosta da un cappotto di pelle nera. In mostra anche l'ascella... pelosa.

Un ottimo modo per ingannare l'attesa del 13esimo disco di inediti che dovrebbe uscire entro l'anno. L'ultima fatica discografica "MDNA" risale al 2012. Per ora non trapelano indiscrezioni, ma di sicuro ci sarà la collaborazione del disc jockey svedese Avicii che è stato immortalato dalla cantante per una foto pubblicata proprio sui social network.