Madonna nuda per protesta

11:38 - Madonna torna a scaldare Instagram con uno scatto erotico. L'ex Material Girl ha infatti pubblicato una foto in cui appare con i seni nudi coperti solo dalla scritta "Censored". "Ecco cosa avrei indossato al Met Ball ma Anna (Wintour ndr.) ha detto 'Non quest'anno!' ", ha commentato a margine dello scatto. Madge è stata esclusa dal galà benefico organizzato dal guru della moda Anna Wintour, che si è svolto il 5 maggio a New York.

Già l'anno scorso Madge aveva sfilato sul tappeto rosso del Met Ball sfoggiando un look sexy-punk che le aveva attirato parecchie critiche. Non è improbabile quindi che quest'anno avesse intenzione di spingersi oltre, optando per un nude-look estremo come quello pubblicato su Instagram.



Impaurita dallo spettro di uno scivolone di stile, la direttrice di Vogue avrebbe quindi dato il benservito alla star tenendola lontana dal prestigioso evento mondano. Non è infatti un mistero che la Wintour pretenda di sapere con anticipo i look dei suoi ospiti, riservandosi anche il diritto di bocciarli nel caso non siano di suo gradimento.