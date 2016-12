Madonna nella bufera per un appellativo razzista su Instagram

12:18 - Guai social per Madonna, che è finita nell'occhio del ciclone per aver usato un hashtag razzista su Instagram. A fianco della foto che ritraeva il figlio Rocco sul ring, la popstar ha commentato: "Nessun fa arrabbiare Dirty Soap! Mamma ha detto di metterti KO #disnigga". "Disnigga" in slang è infatti un insulto razzista e Madge non ha potuto far altro che correre ai ripari, rimuovendo il post e scusandosi a mezzo stampa.

Nonostante sia una maestra nell'arte della provocazione e degli eccessi, questa volta Madonna ha preferito calmare subito le acque rilasciando le sue scuse ufficiali alla stampa.



"Perdonatemi. Mi scuso se ho offeso qualcuno avendo usato quella parola su Instagram. Non voleva essere un insulto razziale, non sono razzista - ha dichiarato Madonna all'Associated Press - Non c'è modo di difendere l'uso di quella parola. E' stata usata come termine di affetto per mio figlio, che è bianco. Capisco che è una parola provocatoria e mi scuso se ho dato alle persone l'impressione sbagliata".